Лондон введет санкции против россиян по делу Магнитского

Правительство Великобритании объявит в понедельник, 6 июля, имена граждан России и Саудовской Аравии, против которых будут введены персональные санкции за нарушения прав человека. Им незамедлительно запретят въезд в страну, а счета в банках королевства будут заморожены. Об этом стало известно Financial Times.

Министр иностранных дел Доминик Рааб не раскрыл имена россиян, которые попадут под санкции, однако известно, что речь идет о нескольких десятках человек. Ожидается, что список будет включать в себя имена людей, причастных, по мнению Лондона, к смерти в ноябре 2009 года в московском следственном изоляторе «Матросская тишина» юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского. Глава ведомства заявил, что случай со смертью Магнитского очень «близок его сердцу», и назвал юриста «Солженицыным своего поколения».

В случае с Саудовской Аравией в санкционный список должны попасть лица, связанные с убийством в 2018 году журналиста Джамаля Хашкуджи в консульстве в Стамбуле.

Рааб добавил, что в течение года санкции могут быть распространены и на людей, которых Лондон подозревает в коррупции, в притеснении журналистов или людей по причине их религиозных убеждений.

«Акт Магнитского» был принят при администрации президента США Барака Обамы в 2012 году для давления в отношении России, а затем был расширен на все страны мира. «Глобальный акт Магнитского» позволяет ввести персональные санкции (блокировка счетов и визовые ограничения) в отношении лиц, которые, по мнению правительства США, причастны к нарушениям прав человека. При этом имена тех, в отношении кого вводятся ограничительные меры, обнародуются. Впоследствии «законы Магнитского» ввели в некоторых других странах.

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