США ввели рекордное количество санкций

Госсекретарь США Майк Помпео рассказал о рекордном количестве санкций против частных лиц и организаций, которые США ввели за последние дни. Об этом он заявил на пресс-конференции, передает «Интерфакс».

Помпео объявил о новых санкциях против трех иранских транспортных компаний из-за «распространения оружия массового поражения». При этом он указал, что в общей сложности ограничения в последнее время ввели в отношении 68 частных лиц и организаций из девяти стран. Их обвиняют в коррупции и нарушении прав человека в рамках «акта Магнитского».

Под ограничения ранее попали лица и организации из ДР Конго, Камбоджи, Латвии, Ливии, Мьянмы, Пакистана, Сербии, Словакии и Южного Судана. Reuters отмечает, что тем самым Вашингтон оказывает сильное давление на все большее количество стран — особенно тех, где сейчас идут войны.

10 декабря Соединенные Штаты также ввели санкции против главы УМВД по городу Грозный Аслана Ирасханова из-за нарушений им прав человека. Вашингтон утверждает, что он ответственен за казнь 27 человек.

«Акт Магнитского» принят при администрации президента Барака Обамы в 2012 году для давления на Россию, а затем расширен на все страны мира. «Глобальный акт Магнитского» позволяет ввести персональные санкции (блокировка счетов и визовые ограничения) в отношении лиц, которые, по мнению правительства США, причастны к нарушениям прав человека. При этом имена тех, в отношении кого вводятся ограничительные меры, обнародуются.

Закон назван в честь российского аудитора Сергея Магнитского. Его арестовали в 2008 году, в 2009-м он умер в московском СИЗО «Матросская Тишина».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru