США введут санкции против главы УМВД Грозного

Соединенные Штаты вводят санкции против главы УМВД по городу Грозный Аслана Ирасханова из-за нарушений им прав человека, сообщаетcя на сайте Госдепартамента США.

«На позиции главы полка полиции имени А. Кадырова Ирасханов, по данным от надежных источников, предположительно ответственен за казнь 27 человек», — сказано в заявлении.

Там же отмечается, что в Чечне продолжаются грубые нарушения неотъемлемых прав человека, в частности убийства без суда, пытки, похищения и незаконные лишения свободы. За это, по данным властей США, ответственны чеченские власти — и они остаются безнаказанными, так как российское правительство не предпринимает адекватных шагов, чтобы исправить ситуацию.

В том же заявлении Госдеп объявил о санкциях против бывшего консула Саудовской Аравии в Турции Мохаммеда аль Отайби: его считают ответственным за убийство журналиста-диссидента Джемаля Хашкуджи в 2018 году.

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Обоим мужчинам и их ближайшим родственникам будет запрещен въезд на территорию США. Об иных санкциях в их адрес не сообщается. Заявление приурочено к международному дню прав человека.

Ирасханов возглавил управление МВД по Грозному в конце июля текущего года — вскоре после того, как в СМИ появилась информация о пытках и внесудебных казнях подозреваемых в подведомственном ему полку патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата-Хаджи Кадырова.

Как сообщал сайт «Чечен Инфо», за день до ухода Ирасханова с поста глава Чечни Рамзан Кадыров наградил его медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой».

Джемаль Хашкуджи исчез в сентябре 2018 года после того, как зашел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. В его убийстве подозревают саудовские власти.

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