Россия
 
Последние новости
Названа основная версия катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Российский боец MMA заговорил о нужде UFC в «славянских лицах»
Стало известно о смерти сына Усамы бен Ладена
Кафе придумало новую сосиску в тесте и разбогатело
Соцсети уличили в использовании вызывающих зависимость трюков
Укороченный взлет F-35B попал на видео
Патриарх увидел новую угрозу в цифровых технологиях
Россияне засобирались в Испанию
Названо уничтожившее украинские Ил-76 оружие
Новости партнеров

Командир полка Кадырова сменился после сообщений о казнях в Чечне

Перейти в «Мою Ленту»
Замид Чалаев

Новым командиром полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата-Хаджи Кадырова в Грозном стал 38-летний Замид Чалаев, однотейповец главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщает «Кавказский узел».

Бывший командир соединения Аслан Ирасханов назначен главой управления МВД по Грозному. До Ирасханова этот пост занимал Хас-Магомед Кадыров — родственник главы Чечни, ставший мэром Аргуна.

Смена командира полка произошла через неделю после заявления правозащитников о том, что в казармах соединения пытали и убивали людей.

Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров не связывает уход Ирасханова с оглаской данных о пытках. По его словам, Рамзан Кадыров — не тот человек, который будет реагировать на материалы СМИ. Гончаров уверен, что это просто смена силовиков.

«Новая газета», «Комитет против пыток» и правозащитный центр «Мемориал» раскрыли показания свидетелей из Чечни на пресс-конференции в Москве 23 июля. Пытки, по данным правоозащитников, происходили в 2016-2017 годах. В подвальных помещениях казарм полка имени Ахмата-Хаджи Кадырова пытали и убивали задержанных. Одного из них застрелили, остальных душили канатом. Информацию о «внесудебных казнях» власти республики опровергли, заявив, что издание не называло свои источники.

Тейп Беной, который является родным для нового командира полка и для главы Чечни, — один из самых многочисленных в республике. Представители тейпа могут не быть кровными родственниками, однако объединены общими принципами и поддерживают однотейповцев. Люди из этого тейпа считают себя истинными чеченцами, а друг друга называют братьями и сестрами.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Командир полка Кадырова сменился после публикации о пытках в Чечне
В Чечне объяснили назначение 28-летнего родственника Кадырова на пост мэра
Второй по населению город Чечни возглавил 28-летний Кадыров
В Чечне прокомментировали данные о массовой казни
Раскрыт способ массовой казни в Чечне
Другие материалы рубрики
Россия00:0123 июля

«Создается ощущение гетто»

Зачем в Москве вспомнили советское прошлое и решили запереть горожан во дворах
20:21Сегодня

Медведев пообещал деньги на тушение пожаров в Сибири

11:51Сегодня

Лесные пожары в России охватили около 3 миллионов гектаров

18:21Сегодня

Россиянка изгоняла из ребенка бесов хоккейной клюшкой

Россия12:3723 июля
Хабаровский край. На месте пожара в палаточном лагере "Холдоми", где сгорело 20 палаток. В результате происшествия погиб ребенок. Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю

«Не все ребята поняли, что произошло»

В сгоревшем российском лагере погибли дети. Кто виноват в их смерти?
20:43Сегодня

Патриарх увидел новую угрозу в цифровых технологиях

16:48Сегодня

Бывшая военнослужащая и ее сын 27 лет прожили без российского гражданства

18:1327 июля

Названы самые опасные для россиян болезни

Россия00:0230 июля

«Важнее освоить деньги, а не восстановить здание»

Уникальную библиотеку в Москве обещали восстановить, а в итоге снесли. Кто виноват?
20:11Сегодня

Россияне вынудили детей с инвалидностью лазить в окно центра реабилитации

15:50Сегодня

Раскрыт секрет успешной регистрации кандидатов на выборах в Мосгордуму

16:58Сегодня

В затопленной Иркутской области нашелся один пропавший без вести

Россия
«Победа колхозного строя»
 
«Создается ощущение гетто»
Зачем в Москве вспомнили советское прошлое и решили запереть горожан во дворах
«Важнее освоить деньги, а не восстановить здание»
Уникальную библиотеку в Москве обещали восстановить, а в итоге снесли. Кто виноват?
Медведев пообещал деньги на тушение пожаров в Сибири
«Муж от тебя уйдет, потому что шов разойдется»
Взятки, боль и унижение: истории женщин, рожавших в России
Россиянка изгоняла из ребенка бесов хоккейной клюшкой
Патриарх увидел новую угрозу в цифровых технологиях
Все материалы
Мир
«Упарываюсь, потому что мне пофиг на жизнь»
 
Черногория встала на защиту НАТО
Германия отказалась бросать вызов Ирану по просьбе США
США подготовились к огромной высадке в Европе
Афганистан пошел на переговоры с террористами
Жизнь униженных завоевателей
Сотни лет назад воины Чингисхана пришли на эти земли. Их потомки стали изгоями
Россия выступила за гонку вооружений
Все материалы
Бывший СССР
Революция на паузе
Как главный коррупционер Молдавии помирил Россию и Запад
Зеленского ужаснул собственный бюст
Петр Порошенко Порошенко покинул Украину вместе с семьей
На родине в отношении бывшего президента открыто 11 уголовных дел
Эстонских националистов обвинили в обслуживании интересов Путина
Киев обвинили в подготовке провокаций для срыва перемирия в Донбассе
Шаткий триумф
Зеленский получил абсолютную власть на Украине. Сможет ли он ее удержать?
Стало известно о тренировках украинских военных в Чернобыле
Все материалы
Экономика
Нагнали на повороте
Илон Маск сдает позиции. Новый конкурент способен похоронить Tesla
Названа дата запуска «Северного потока-2»
PlayStation оказалась под ударом из-за торговой войны США и Китая
Галустян решил «запатентовать» крылатую фразу
«Нафтогаз Украины» подсчитал свои потери в Крыму
Владение автомобилем в России признали бессмысленным
Гибели российских пчел нашли еще одно объяснение
Все материалы
Силовые структуры
Предполагаемый убийца блогерши описал расправу в новом видео допроса
«Если не будет денег, ты труп!»
Этого вора в законе короновал криминальный король России. Его бандиты вернули методы 90-х
Объяснен смысл хранения полковниками ФСБ 12 миллиардов рублей
Люберецкое братство
Эта банда жила как мафиозная семья. Они вместе вели бизнес и убивали
Россиянин убил отказавшегося учиться пасынка
«На смену братству пришли крысиные отношения»
Как разгромили одну из самых кровавых банд России
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Все материалы
Наука и техника
«Их тихая жизнь резко оборвалась»
На этих снимках — эхо войны и радости мирного времени. Они сняты на iPhone
Водружение советского знамени в районе реки Халхин-Гол«Красная армия оказалась сложным противником»
Что помешало Японии напасть на СССР вместе с Гитлером
Хозяева возвращаются
США хотят снова высадиться на Луну. Что этому может помешать?
США раскрыли масштабы пожаров в России
Укороченный взлет F-35B попал на видео
Российский «Союз МС» окажется ненужным Европе
Израиль применил F-35I против Ирана в Ираке
Все материалы
Спорт
«Победа в АПЛ всегда будет главной целью»
У «Ливерпуля», «Арсенала» и «Тоттенхэма» есть все шансы стать чемпионом. Кто окажется сильнее?
Автор самого быстрого нокаута в истории UFC вызвал на бой Макгрегора
Российский боец MMA заговорил о нужде UFC в «славянских лицах»
Чемпион мира перешел в «Спартак»
ФИФА объявила претендентов на звание лучшего футболиста года
Названа стоимость проданной белорусским спортсменом золотой олимпийской медали
Объявлен список претендентов на звание лучшего футбольного тренера мира
Все материалы
Культура
Главные сериалы месяца
Серийные убийцы, феи-проститутки и пьяная драка с Богом
Цветы застоя
Мишка, брутализм и эротика: что оставила после себя Олимпиада-80
А напоследок я скажу
Сайра, джаз и пес-расист: великие фильмы, ставшие для режиссеров последними
Звезда «Игры престолов» и ее муж сделали тату в память о погибшем питомце
Том Круз прекратил общаться с дочерью из-за сайентологии
Алибасов передумал судиться с производителем средства для прочистки труб
Актер «Современника» сыграл полицейского-наркомана и сел
Все материалы
Интернет и СМИ
Страна чудес
От веселья до разрухи: как фотограф обнаружил неизведанную сторону Китая
«Она ужасный человек»
Известная блогерша мучила животных на камеру. Теперь на нее охотится весь интернет
Ручки-то вот они!
Порносайты раздают данные о своих посетителях всем подряд. Эти секреты нужны даже Google
Найден способ заразить любой iPhone через сообщения
Соцсети уличили в использовании вызывающих зависимость трюков
Twitter-аккаунт посольства России в Сирии заблокировали
Проводивший эксперименты со взрывчаткой YouTube-блогер погиб
Все материалы
Ценности
Deng Xiaoping during the celebration of the 35th anniversary of the founding of the People's Republic of China. Beijing, China. October 1, 1984. Deng Xiaoping reviewing the honor guard of the three services during the celebration of the 35th anniversary of the founding of the People's Republic of China. Beijing, China. October 1, 1984Членовоз с хохолком
Китайцы пытаются сделать свою версию роскошного «Кортежа». Почему у них ничего не выходит?
«Продолжим дело Советского Союза»
В итальянской глубинке раньше делали сыр, теперь — лучшие спортивные машины в мире
Королевская кровь
Чудовище, кровопийца и гордость целого народа: жизнь графа Дракулы
46-летняя бывшая супермодель снялась в купальнике и восхитила пользователей сети
Модель Playboy утопила Lamborghini в бассейне
Супермодель отфотошопила ягодицы и разгневала поклонников
Похожее на сетку для лука платье удивило пользователей сети
Все материалы
Путешествия
Остров пепла
Катастрофа превратила это место в марсианские холмы. Теперь сюда мечтает попасть каждый
Инопланетный уют
Искусство, плюшки и старые пушки: необычная сторона Австрии
«Одно неверное движение — смерть»
Обезьяны, наркоманы и путешествие в никуда: как россиянин объехал самые опасные места ЮАР
Грузинская авиакомпания нашла способ летать в Россию
Россияне поставили рекорд в Турции
Украинские туристы массово хлынули в Крым из-за безопасности
Огромная искусственная волна накрыла и изранила туристов в аквапарке
Все материалы
Из жизни
«Вслед кричат про Путина и водку»
Рассказ россиянки о жизни в Китае
Терри Расмуссен в 1969 году«Никогда не встречала такого жуткого человека»
Серийного убийцу годами никто не мог поймать. Его тайну раскрыла любопытная библиотекарша
«У меня была доля секунды, чтобы снять похищение»
Самые необычные, пугающие и смешные птицы на снимках лучших фотографов мира
Супруги сорвали миллионный джекпот и решили жить роскошно
Бизон напал на подростка и подбросил его в воздух
Женщина 37 лет хранила в холодильнике мертвого младенца
Научные эксперименты сделали ребенка звездой сети
Все материалы
Лучшее автомобильное видео июля
Ford F-150 против 450 тонн, дрифт на переднеприводном Фиате, Гелик в грязи и КАМАЗ
Посмотрите на главный в году выезд советских машин
Участники ГУМ Авторалли 2019 наполнили Москву «Победами», «Волгами» и даже «Москвичами»
Посмотрите на лучший кастом-байк из России
Проект Vincent мастерской Zillers Garage готов представлять Россию на Чемпионате мира по кастомайзин
Как сегодня выглядят вездеходы, штурмовавшие Camel Trophy?
16 экипажей Land Rover воссоединились под Санкт-Петербургом
Hyundai запустит в России сервис подписки на кроссоверы
Дилеры оказалась не готовы работать с Lada XRay Cross
Экс-главе Audi предъявили обвинения в мошенничестве
Все материалы
Дом
Парадные метры
Москвичи скупают квартиры в Петербурге из-за низких цен и атмосферы. Чем они рискуют?
Сделайте нам красиво
Как жители российской глубинки объявили войну серости
Крути педали
Полет над деревьями и прогулки по воде: от этих дорожек у велосипедистов закружится голова
Прокуратуру попросили проверить особняк Галкина и Пугачевой
В Москве подорожало дешевое жилье
Субсидирование ипотеки признали необходимым
Под Москвой нашли 300 тысяч домов-призраков
Все материалы
Нацпроекты
«До такого унижения я опуститься не могу»
Люди по всему миру отказываются от мяса, чтобы выжить. Почему россияне все делают наоборот
«Это море шумит. А ты рядом с ним»
«Народная смена» форума «Таврида» глазами его участников: репортаж из Instagram
Названы сроки запуска первой лизинговой компании в Крыму
Глав крымских предприятий обучат на фабрике процессов
В российском регионе на расселение из аварийных домов выделят миллиарды рублей
Вакцины от ВПЧ захотели включить в календарь прививок
Российских ученых привлекут к повышению эффективности добычи углеводородов
Все материалы