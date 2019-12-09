В Европе создадут свой «акт Магнитского»

Евросоюз начинает работу по созданию собственного пакета санкций, схожего с принятым в США «актом Магнитского». Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает ТАСС.

По его словам, объединение собирается вводить ограничения за нарушения в сфере прав человека. «По запросу ряда стран мы договорились запустить работу по созданию глобального санкционного режима по правам человека», — отметил Боррель.

«Акт Магнитского» был принят при администрации президента Барака Обамы в 2012 году для давления в отношении России, а затем был расширен на все страны мира. «Глобальный акт Магнитского» позволяет ввести персональные санкции (блокировка счетов и визовые ограничения) в отношении лиц, которые, по мнению правительства США, причастны к нарушениям прав человека. При этом имена тех, в отношении кого вводятся ограничительные меры, обнародуются.

Закон был назван в честь российского аудитора Сергея Магнитского. Его арестовали в 2008 году, в 2009-м он умер в московском СИЗО «Матросская Тишина».

На данный момент акт Магнитского принят в шести странах. Похожие на американский законы были также одобрены в Эстонии, Канаде, Литве и Латвии. В Великобритании приняли только часть закона — она касается заморозки активов тех, кто причастен к грубым нарушениям прав человека.

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