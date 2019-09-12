Раскрыты новые данные о вмешательстве США в дела России

Американские власти еще в 2017 году планировали вмешиваться во внутренние дела России. Об этом сообщил начальник правового управления Генпрокуратуры России Артур Завалунов на заседании рабочей группы в Совете Федерации в четверг, 12 сентября, передает ТАСС.

По его словам, в 2018-2019 годах на эти цели было выделено 250 миллионов долларов. Средства выделялись из бюджета в рамках положения «закона Магнитского».

«Еще в 2017 году, используя акт Магнитского, США уже тогда предвидели, что они будут планировать поддержку СМИ и неправительственные организации, чтобы участвовать во вмешательства в наши внутренние дела», — сказал Завалунов.

По его словам, ряд компаний, которые находятся в перечне нежелательных, пытаются через через информационные ресурсы сформировать у общества негативный образ власти.

19 июля в Госдуме заявили об иностранном вмешательстве в дела России во время протестов из-за выборов в Мосгордуму. 9 сентября Роскомнадзор обвинил Google и Facebook в распространении политической рекламы в единый день голосования, который прошило накануне.

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