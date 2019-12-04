В США решили внести китайцев в «список Магнитского» за лагеря для мусульман

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, по которому президент Дональд Трамп обязан рассмотреть вопрос санкций против властей Китая, ответственных за работу «лагерей перевоспитания» в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). Об этом сообщает Reuters.

Речь идет об ограничениях в рамках «Глобального акта Магнитского». Кроме того, правительство должно будет изучить вопрос введения запрета на экспорт ряда товаров для нужд китайских властей в СУАР. В Госдепартаменте США появится должность специального координатора по китайскому региону. Документ отправлен на согласование в сенат, после чего его должен подписать Трамп.

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МИД Китая, в свою очередь, назвал принятый законопроект клеветой и злонамеренной критикой. «Закон очерняет усилия Китая по дерадикализации и борьбе с терроризмом и злонамеренно атакует политику китайского правительства в Синьцзяне. Это серьезно нарушает международное право (...). Китай сильно возмущен», — говорится в заявлении представителя МИД Китая Хуа Чуньин. Она напомнила, что ранее район серьезно страдал от экстремизма, насилия и терроризма, что прекратилось вследствие принятых мер.

«Акт Магнитского» был принят при администрации предыдущего президента Барака Обамы в 2012 году для давления в отношении России, а затем был расширен на все страны мира. «Глобальный акт Магнитского» позволяет ввести персональные санкции (блокировка счетов и визовые ограничения) в отношении лиц, которые, по мнению правительства США, причастны к нарушениям прав человека.

В ноябре международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал новые секретные документы властей Китая о работе так называемых центров перевоспитания для мусульманских меньшинств в СУАР.

Из текста опубликованных методичек от 2017 года, которые утвердил зампредседателя местного партийного комитета Чжу Хайлунь, можно установить, каким образом работают лагеря для мусульман, среди которых больше всего уйгуров. В частности, большое внимание уделяется предотвращению побегов и сохранению тайны существования лагерей. Также описываются методы принудительной идеологической обработки и способы контролирования вспышки заболеваний.

16 ноября газета The New York Times опубликовала более 400 страниц внутренних документов компартии Китая, из которых можно проследить меры по перевоспитанию мусульманских меньшинств в СУАР. В раскрытых документах также содержатся секретные личные указания генсека Си Цзиньпина (96 страниц) и первого секретаря партии в СУАР Чэнь Цюаньго, которого называют главным идеологом всей кампании по перевоспитанию мусульман.

В августе 2018-го Комиссия ООН по правам человека сообщила, что по меньшей мере миллион представителей этнических меньшинств содержится в закрытых лагерях в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, где их якобы перевоспитывают. Людей заставляют петь революционные песни, изучать идеи председателя КНР Си Цзиньпина, говорить на неродном для них китайском языке. Существование лагерей официальный Пекин объясняет профилактикой террористической деятельности в регионе. В то же время те, кто прошел через перевоспитание, говорят, что людей в лагерях подвергают пыткам.

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