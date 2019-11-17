Опубликованы секретные документы компартии Китая о лагерях для мусульман

Газета The New York Times опубликовала более 400 страниц внутренних документов Коммунистической партии Китая (КПК), из которых можно проследить меры по перевоспитанию мусульманских меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР).

В частности, в размещенных документах, которые были «собраны неясным способом» и переданы изданию одним из анонимных представителей китайского руководства, говорится о рекомендациях местным чиновникам. Так, в тексте содержатся советы, как отвечать на возмущения родственников пропавших людей (в основном — уйгуров), которых, предположительно, поместили в так называемые воспитательные лагеря. Ответ должен содержать информацию, что «те находятся в учебной школе, созданной правительством, которую они не могут покинуть», а поведение их семьи играет роль в том, когда те смогут освободиться. «Если они не пройдут обучение и подготовку, они никогда не будут полностью понимать опасность религиозного экстремизма», — такое пояснение должны дать чиновники.

В раскрытых документах также содержатся секретные личные указания генсека Си Цзиньпина (96 страниц) и первого секретаря КПК в СУАР Чэнь Цюаньго, которого называют главным идеологом всей кампании по перевоспитанию мусульман. Так, первый в 2014 году после серии терактов призвал действовать так же «жестко и беспощадно», как и боевики, а второй постоянно призывал задерживать «всех, кого необходимо задержать». При этом Си Цзиньпин отверг идею полностью искоренить ислам.

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В сентябре стало известно, что власти Китая начали уничтожать мечети и минареты. Разрушению подверглись постройки в провинциях Хэнань, Ганьсу, районе Внутренняя Монголия и Нинся-Хуэйском автономном районе.

В июне власти Китая опровергли информацию о пытках заключенных в лагерях мусульман-уйгуров. Ошибка заключается в том, что «центры образования и профессиональной подготовки» описывают как концентрационные лагеря.

В августе 2018-го Комиссия ООН по правам человека сообщила, что по меньшей мере миллион представителей этнических меньшинств содержится в закрытых лагерях в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, где их якобы перевоспитывают. Людей заставляют петь революционные песни, изучать идеи председателя КНР Си Цзиньпина, говорить на неродном для них китайском языке. Существование лагерей официальный Пекин объясняет профилактикой террористической деятельности в регионе. В то же время те, кто прошел через перевоспитание, говорят, что людей в лагерях подвергают пыткам.

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