США рассказали о преследовании Китаем мусульман по всему миру

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Китай нарушает права мусульман-уйгуров, преследуя их семьи даже за пределами этой страны. Об этом сообщает Reuters.

«Мы вновь призываем Пекин прекратить все нападки на уйгуров, которые живут вне Китая, освободить всех незаконно задержанных», — сказал глава Госдепа. Он добавил, что Пекин нарушает права человека, самовольно задерживая уйгуров, выживших в «концлагерях», которые после этого предали гласности их историю. Отмечается, что в некоторых случаях такие нарушения имели место вскоре после того, как активисты встретились с высокопоставленными должностными лицами Госдепартамента.

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В сентябре стало известно, что власти Китая начали уничтожать мечети и минареты. Разрушению подверглись постройки в провинциях Хэнань, Ганьсу, районе Внутренняя Монголия и Нинся-Хуэйском автономном районе.

В июне власти Китая опровергли информацию о пытках заключенных в лагерях мусульман-уйгуров. Ошибка заключается в том, что «центры образования и профессиональной подготовки» описывают как концентрационные лагеря.

В августе 2018-го Комиссия ООН по правам человека сообщила, что по меньшей мере миллион представителей этнических меньшинств содержится в закрытых лагерях в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, где их якобы перевоспитывают. Людей заставляют петь революционные песни, изучать идеи председателя КНР Си Цзиньпина, говорить на неродном для них китайском языке. Существование лагерей официальный Пекин объясняет профилактикой террористической деятельности в регионе. В то же время те, кто прошел через перевоспитание, говорят, что людей в лагерях подвергают пыткам.

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