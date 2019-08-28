Китай взял деньги на обучение мусульман и купил слезоточивый газ

Китай мог использовать кредит Всемирного банка, предназначенный для развития образования в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, для покупки слезоточивого газа, колючей проволоки и бронежилетов. Об этом сообщает Foreign Policy.

Исполнительная комиссия по Китаю в Конгрессе США направила письмо главе Всемирного банка Дэвиду Малпассу с просьбой дать оценку, на что именно пошли 50 миллионов долларов (около 3,5 миллиардов рублей), которые изначально выделялись для развития образования в мусульманском регионе Китая. Отмечается, что вопросы вызывает приобретение одним из учебных заведений в Яркенде высококачественного защитного снаряжения на сумму 30 тысяч долларов (более двух миллионов рублей). Среди имущества — 30 пусковых установок слезоточивого газа, 100 дубинок для борьбы с беспорядками, 400 комплектов камуфляжной одежды, 100 комплектов «устойчивой к ударам» одежды, 45 шлемов, 12 металлоискателей и прочее. Доподлинно источник потраченных средств не установлен.

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В июне власти Китая опровергли информацию о пытках заключенных в лагерях уйгуров. Ошибка заключается в том, что «центры образования и профессиональной подготовки» описывают как концентрационные лагеря, пояснил нынешний посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

В августе 2018-го Комиссия ООН по правам человека сообщила, что по меньшей мере миллион представителей этнических меньшинств содержится в закрытых лагерях в СУАР, где их якобы перевоспитывают. Людей заставляют петь революционные песни, изучать идеи председателя КНР Си Цзиньпина, говорить на неродном для них китайском языке. Существование лагерей официальный Пекин объясняет профилактикой террористической деятельности в регионе. В то же время те, кто прошел через перевоспитание, говорят, что людей в лагерях подвергают пыткам.

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