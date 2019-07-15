Россия поддержала китайский метод «перевоспитания» мусульман

Россия, Белоруссия, Таджикистан и еще 34 страны поддержали в Совете по правам человека ООН политику Китая по «перевоспитанию» в пенитенциарных учреждениях в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) уйгуров. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в российской делегации.

Отмечается, что эти страны поддержали китайское заявление на сессии Совета ООН по правам человека после того, как 22 государства (страны-члены ЕС, Япония, Австралия, Канада, Новая Зеландия) осудили в открытом письме действия Пекина.

Почти 40 делегаций «высоко оценили прогресс, которого Китай достиг в области прав человека в СУАР», заявил представитель Китая Чэнь Сюй. По его словам, верный курс государства доказывает отсутствие в регионе терактов за последние три года.

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В июне власти Китая опровергли информацию о пытках заключенных в лагеря уйгуров. Ошибка заключается в том, что «центры образования и профессиональной подготовки» описывают как концентрационные лагеря, пояснил замглавы МИД Чжан Ханьхуэ.

В августе 2018-го Комиссия ООН по правам человека сообщила, что по меньшей мере миллион представителей этнических меньшинств содержится в закрытых лагерях в СУАР, где их якобы перевоспитывают. Людей заставляют петь революционные песни, изучать идеи председателя КНР Си Цзиньпина, говорить на неродном для них китайском языке. Существование лагерей официальный Пекин объясняет профилактикой террористической деятельности в регионе. В то же время те, кто прошел через перевоспитание, говорят, что людей в лагерях подвергают пыткам.

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