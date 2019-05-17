Китай попросил Турцию помочь в борьбе с мусульманами

Власти Китая призвали Турцию поддержать борьбу с боевиками-исламистами в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) в ответ на критику их политики в отношении уйгуров, сообщает агентство Reuters.

На встрече с представителями Анкары министр иностранных дел Китая Ван И подчеркнул, что КНР уважает и поддерживает усилия Турции по укреплению суверенитета и национальной безопасности и рассчитывает на такое же отношение с ее стороны.

Дипломат призвал турецкое государство к стратегическому сотрудничеству в борьбе с «Исламским движением Восточного Туркестана» (запрещено в России). Как отмечает агентство, многие эксперты по международным отношениям сомневаются в том, что эта группировка действительно существует в сколь-нибудь постоянном виде.

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С 2017 года западные страны обвиняют Китай в построении сети так называемых лагерей перевоспитания на территории СУАР. Сообщалось, что в них для политического воспитания содержится почти миллион уйгуров и представителей других мусульманских народностей.

В Пекине утверждают, что такие центры — часть программы противодействия экстремизму, и содержащимся в них помогают получить полезные рабочие навыки. В то же время те, кто прошел через перевоспитание, говорят, что людей в лагерях подвергают пыткам.

Китайские власти долгое время отрицали принудительное заключение мусульман в подобные центры. Впервые существование лагерей признали в Китае в октябре прошлого года. Тогда в одном из официальных документов парламента СУАР упоминалось, что в них преподают право, «занимаются идеологическим воспитанием, помогают привести в порядок мысли, исправить поведение, выучить государственный язык» — китайский.

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