Китай поблагодарил Казахстан за поддержку лагерей для мусульман

Министр иностранных дел Китая Ван И поблагодарил казахстанского коллегу Бейбута Атамкулова за позицию страны по борьбе с экстремизмом в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). Об этом сообщается на сайте МИД КНР.

«Меры по борьбе с экстремизмом, принятые в Синьцзяне, дали замечательные результаты, обеспечили безопасность и стабильность. Мы признательны за поддержку Казахстаном китайской позиции», — говорится в сообщении.

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С 2017 года западные страны обвиняют Китай в построении сети так называемых лагерей перевоспитания на территории СУАР. Сообщалось, что в них для политического воспитания содержится почти миллион уйгуров и представителей других мусульманских народностей.

В Пекине утверждают, что такие центры — часть программы противодействия экстремизму, и содержащимся в них помогают получить полезные рабочие навыки. В то же время, по словам тех, кто прошел через перевоспитание, людей в лагерях подвергают пыткам.

Китайские власти долгое время отрицали принудительное заключение мусульман в подобные центры. Впервые существование лагерей признали в Китае октябре прошлого года. Тогда в одном из официальных документов парламента СУАР упоминалось, что в них преподают право, «занимаются идеологическим воспитанием, помогают привести в порядок мысли, исправить поведение, выучить государственный язык» — китайский.

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