Раскрыты новые секретные документы компартии Китая о лагерях для мусульман

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал новые секретные документы властей Китая о работе так называемых «центров перевоспитания» для мусульманских меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР).

Из текста опубликованных методичек от 2017 года, которые утвердил зампредседателя местного партийного комитета Чжу Хайлунь, можно установить, каким образом работают лагеря для мусульман, среди которых больше всего уйгуров. В частности, большое внимание уделяется предотвращению побегов и сохранению тайны существования лагерей. Также описываются методы принудительной идеологической обработки и способы контролирования вспышки заболеваний. Отдельно описана возможность встреч задержанных с родственниками и детальная регламентация распорядка дня. Отмечается, что задержанные должны пробыть в лагере как минимум год.

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Документы также содержат описание системы накопления баллов внутри этих центров — это зависит от поведения мусульман. Кроме того, в руки журналистов утекли тексты брифингов разведки, из которых становится понятно, как китайская полиция использует искусственный интеллект в целях контроля жителей Синьцзяна. Так, данные видеонаблюдения и контроль за смартфонами позволил властям задержать и направить в упомянутые центры за одну неделю 2017 года более 15 тысяч уйгуров, потенциально склонных к экстремизму.

16 ноября газета The New York Times опубликовала более 400 страниц внутренних документов компартии Китая, из которых можно проследить меры по перевоспитанию мусульманских меньшинств в СУАР. В раскрытых документах также содержатся секретные личные указания генсека Си Цзиньпина (96 страниц) и первого секретаря партии в СУАР Чэнь Цюаньго, которого называют главным идеологом всей кампании по перевоспитанию мусульман. Так, первый в 2014 году после серии терактов призвал действовать так же «жестко и беспощадно»

В августе 2018-го Комиссия ООН по правам человека сообщила, что по меньшей мере миллион представителей этнических меньшинств содержится в закрытых лагерях в СУАР, где их якобы перевоспитывают. Людей заставляют петь революционные песни, изучать идеи председателя КНР Си Цзиньпина, говорить на неродном для них китайском языке. Существование лагерей официальный Пекин объясняет профилактикой террористической деятельности в регионе. В то же время те, кто прошел через перевоспитание, говорят, что людей в лагерях подвергают пыткам. В июне 2019 года власти Китая опровергли информацию о применении пыток к мусульманам-уйгурам, заключенным в лагерях.

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