Появились подробности о бутылке из дела Навального

Бутылка с водой, на которой европейские специалисты якобы нашли следы вещества из группы «Новичок», была найдена в номере томского отеля, где жил Алексей Навальный. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его соратников.

«Это бутылка из номера в томской гостинице, где останавливался сам Навальный и вся наша съемочная группа. Спустя две недели именно на бутылке из томского номера немецкая лаборатория обнаружила следы "Новичка"», — рассказали в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК).

Представители организации уточнили, что когда стало известно о госпитализации блогера, они вызвали адвоката и поднялись с ним в номер оппозиционера. Там они начали описывать, фиксировать и упаковывать все, что могли найти, в том числе гостиничные бутылки из-под воды. Позднее эти предметы были переданы врачам в Берлине.

Версия о следах «Новичка» в деле Навального появилась после заявления правительства Германии о результатах работы военных токсикологов Европы. По данным исследователей, следы яда найдены в крови, на коже и в моче Навального, а также бутылке с водой, из которой он пил. Российские врачи настаивают, что никаких ядов они не нашли в ходе многочисленных анализов.

Навальный находится в берлинской клинике «Шарите». 10 сентября россиянин полностью пришел в себя. 14 сентября его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), и он смог встать с больничной койки.