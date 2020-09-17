Бутылки из дела Навального доставили в Германию спасательным бортом

Бутылки с водой из номера Алексея Навального в томском отеле доставили в Берлин немецким спасательным бортом. Об этом изданию Bild сообщил основатель фонда Cinema for Peace Яка Бизил, передает РИА Новости.

«Бутылки с водой, о которых сейчас идет речь, были перевезены немецким спасательным бортом. Шеф штаба Навального попросил меня убедиться, что бутылки будут перевезены, хотя в них все еще была жидкость. Команда сделала это возможным», — сказал Бизил.

Ранее 17 сентября соратники Навального сообщили, что после его госпитализации они вернулись в номер томской гостиницы, где жил оппозиционер, собрали там все возможные предметы и передали их европейским специалистам уже после его транспортировки в берлинскую клинику.

О следах «Новичка» заявляли в правительстве Германии, ссылаясь на результаты работы европейских военных токсикологов. В ходе анализов в лабораториях Европы следы яда обнаружены в крови, на коже и в моче Навального, а также бутылке с водой, из которой он пил. Российские врачи отмечали, что провели множество исследований и не нашли никаких ядов.

Алексей Навальный находится в берлинской клинике «Шарите», куда его привезли из омской больницы. 10 сентября россиянин полностью пришел в себя. 14 сентября его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), и он смог встать с больничной койки.