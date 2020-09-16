Германия объяснила пробы крови Навального в Швеции и Франции

Пробы крови Алексея Навального, которые были изучены в Швеции и Франции, взяты врачами из этих стран. Ситуацию разъяснили в Министерстве иностранных дел ФРГ, передает РИА Новости.

Представитель немецкого МИД Мария Адебар отметила, что доктора специально приезжали для взятия анализов из Франции и Швеции. Отмечается, что канцлер Германии Ангела Меркель по-прежнему ждет от России объяснений по ситуации с Навальным.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сравнила ситуацию с Навальным с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери в 2018 году. По мнению фон дер Ляйен, «подобное поведение российских властей не изменится».

2 сентября в правительстве ФРГ заявили, что военные токсикологи выявили в организме Навального следы вещества из группы «Новичок», и призвали российское правительство отреагировать на эти сведения. Российские врачи заявляют, что никаких ядов в анализах пациента не обнаружили. 10 сентября стало известно, что Навальный полностью пришел в себя. 14 сентября его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), и россиянин смог встать с больничной койки.

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