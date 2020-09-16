Пригожину вернули перечисленный им на лечение Навального миллион рублей

Берлинская клиника «Шарите» вернула бизнесмену Евгению Пригожину миллион рублей, перечисленный им на лечение Алексея Навального. Об этом сообщила пресс-служба компании «Конкорд» во «ВКонтакте».

В пресс-службу поступил вопрос от редактора немецкого издания t-online о судьбе денег, которые Пригожин пообещал выделить на лечение российского оппозиционера. В «Конкорде» ответили, что бизнесмен перечислил в «Шарите» миллион рублей, однако эта сумма вернулась обратно. «Вероятнее всего, по одной из следующих причин: первая — Евгений Пригожин находится под санкциями. Вторая — в случае получения денег клиника должна будет ему за них отчитаться», — пояснили в компании.

Там добавили, что клиника не хочет раскрывать Пригожину подробности отравления и лечения Навального, поэтому о состоянии здоровья оппозиционера «в настоящий момент ничего не известно». «Напомним, что Евгений Викторович Пригожин — единственный человек, который, по публичным данным, отправил деньги на лечение Навального», — заключили в пресс-службе.

О том, что Пригожин перечислил на лечение Навального миллион рублей, стало известно 7 сентября. Сообщалось, что этот транш стал вторым от российского бизнесмена. Первый раз он отправил в «Шарите» 107 117 рублей 70 копеек — долг Навального, выкупленный Пригожиным у компании «Московский школьник».

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине. В настоящее время Навальный пришел в себя, его уже отключили от аппарата ИВЛ. В правительстве ФРГ заявили, что военные токсикологи выявили в организме оппозиционера следы вещества из группы «Новичок».