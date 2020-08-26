Песков прокомментировал выкуп Пригожиным долга Навального и ФБК

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал решение директора компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» Евгения Пригожина выкупить у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, основавшего Фонд борьбы с коррупцией (ФБК). Об этом сообщает RT в среду, 26 августа.

Песков отметил, что действия Пригожина не могут иметь отношение к главе государства. «Он в данном случае предпринимает те действия, которые считает нужным, исходя из собственных интересов», — сказал представитель Кремля.

Таким образом он ответил на вопрос, обсуждал ли Пригожин с президентом свои заявления по поводу долга ФБК.

Ранее в среду Евгений Пригожин сообщил, что выкупил долг оппозиционера, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией в размере почти 88 миллионов рублей. Среди своих мотивов он назвал желание «раздеть и разуть эту группу недобросовестных людей».

20 июля Навальный объявил о закрытии ФБК из-за решения Арбитражного суда Москвы, обязавшего его выплатить около 29 миллионов рублей компании «Московский школьник», которую связывают с Пригожиным. Блогер посчитал более целесообразным открыть новое юридическое лицо для продолжения своей деятельности.

В настоящий момент основатель ФБК находится на лечении в Германии, куда его перевезли из омской больницы 22 августа. Ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в Омске. Немецкие врачи предполагают, что он отравился веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы. С 20 августа Навальный остается в искусственной коме.

Фонд борьбы с коррупцией с 2019 года включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. Организация ведет деятельность с 2011 года.