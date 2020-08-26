Засудивший Навального Пригожин выкупил долг ФБК

Бизнесмен и владелец компании «Конкорд» Евгений Пригожин выкупил у компании «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в размере почти 88 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба «Конкорда» на своей странице во «ВКонтакте».

По словам Пригожина, он выкупил долг по двум причинам: чтобы рассчитаться с «Московским школьником», который понес убытки от действий «группы клеветников», и чтобы «раздеть и разуть эту группу недобросовестных людей».

Бизнесмен отметил, что вопрос с долгом оппозиционера он отложит на неопределенный срок из-за состояния здоровья Навального, а с ФБК и Соболь будут работать его юристы.

В июле Навальный объявил о закрытии ФБК из-за решения Арбитражного суда Москвы, обязавшего его выплатить около 29 миллионов рублей компании «Московский школьник», которую связывают с Пригожиным. Оппозиционер отмечал, что отдавать такую крупную сумму бессмысленно, и ФБК будет работать под другим юридическим лицом.

В настоящий момент Навальный находится на лечении в Германии. Утром 20 августа ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в Омске, и пострадавшего доставили в отделение токсикореанимации. 22 августа оппозиционера перевезли в берлинскую клинику. По предварительным данным врачей, он отравился веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы. Пациент находится в искусственной коме.

Фонд борьбы с коррупцией создали в 2011 году. В октябре 2019-го Минюст внес его в список иностранных агентов, основанием послужили доказательства зарубежного финансирования некоммерческой организации.