Пригожин ответил Навальному на обвинения в продажности

Продюсер Иосиф Пригожин ответил Алексею Навальному на обвинения в продажности. Видеообращение появилось на YouTube-канале «Пригожин TV».

Шоумена удивили упреки в попытках «подлизаться к власти». Он отметил, что рос в бедной семье, «борщ ел по праздникам», а работать начал с 12 лет. «Я ни у кого ничего не взял. Я не взял чужих денег, чужой славы. Вы и чиновников в грязи валяете, и простых людей. А я не знаю, чем можете гордиться вы», — высказался продюсер.

Он отметил, что многие артисты дружат с властью, но не продаются. Пригожин подчеркнул, что представители культуры объединяют общество, а Навальный призывает их бойкотировать.

Пригожина также возмутило, что Навальный назвал предателем ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, который поучаствовал в видеоролике правительственного телеканала RT, где известные россияне, среди которых были дизайнер Артемий Лебедев, актер Иван Охлобыстин и олимпийская чемпионка Аделина Сотникова, зачитали преамбулу к Конституции. «Мы живы благодаря таким людям, благодаря таким героям. Вы пытаетесь обесценить героев России. Вы пытаетесь отнять у него победу», — заявил продюсер.

По мнению Пригожина, Навальный пытается добиться раскола в обществе, потому что для него это единственный способ прийти к власти.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!