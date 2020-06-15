Пригожин объяснил решение Натальи Орейро оформить российское гражданство

Продюсер Иосиф Пригожин объяснил решение уругвайской певицы Натальи Орейро оформить российское гражданство. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

По словам шоумена, в стране существует особый налоговый статус для творческих людей. Кроме того, он считает, что иностранных артистов привлекает менее циничное отношение к ним, а также гостеприимность.

«Все-таки в нас еще присутствует сентиментальность от прошлого в некоторых людях», — отметил Пригожин. Он добавил, что, несмотря на «не очень хорошие» климатические условия в Москве, многие спортсмены и музыканты находят в этом городе спокойствие.

Ранее 15 июня стало известно, что Орейро решила получить российское гражданство. Такое желание появилось у исполнительницы после посещения шоу «Вечерний Ургант». «Он [Иван Ургант] мне сказал, что я самая русская среди иностранок. Я ему ответила, что у меня нет никаких сомнений. И я сказала, что [президенту России Владимиру] Путину следовало бы дать мне гражданство. Я сказала это в шутку, а не как просьбу, чтобы это произошло», — призналась она. Орейро пояснила, что уже подала заявление на получение гражданства.

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