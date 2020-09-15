В России представили список несостыковок в деле Навального

Постоянное представительство России при Евросоюзе представило список несостыковок в деле основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Комментарий дипломатов доступен на сайте.

Так, постпредство задалось вопросом, «есть ли какое-то обоснование предполагаемого решения российских властей "отравить" Навального веществом военного класса в российском городе с полумиллионным населением и затем сделать все возможное, чтобы спасти ему жизнь и отпустить на лечение в Германию, где "Новичок" могут идентифицировать».

Кроме того, представители России заявили о непонимании того, почему правительство Германии не хочет передать Москве результаты токсикологических исследований или обнародовать их, если Берлин убежден в отравлении Навального. Утверждения о необходимости согласия пациента несовместимы с многочисленными заявлениями, сделанными в Германии, пока он находился в коме, обратили внимание дипломаты.

Российскую сторону возмутило и то, что Берлин игнорирует факт разработки химических веществ, связанных с группой «Новичок», западными специалистами и экспертами НАТО. Кроме того, Москва напомнила, что Навального на пути в госпиталь «Шарите» сопровождали полиция и агенты спецслужб, а в больнице были приняты чрезвычайные меры безопасности до обнаружения вещества в организме пациента. «Значит ли это, что Берлин знал что-то, о чем не знали ни Москва, ни Омск?» — отметили в постпредстве.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал ситуацию с Навальным покушением. Он отметил, что произошедшее может иметь последствия для отношений России и Евросоюза.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине.

2 сентября в правительстве ФРГ заявили, что военные токсикологи выявили в организме Навального следы вещества из группы «Новичок», и призвали российское правительство отреагировать на эти сведения. Российские врачи заявляют, что никаких ядов в анализах пациента не обнаружили. 10 сентября стало известно, что Навальный полностью пришел в себя. 14 сентября его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), и оппозиционер смог встать с больничной койки.