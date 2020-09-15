В Германии призвали предоставить России материалы по Навальному

Германия должна предоставить России материалы по исследованиям, проведенным у Алексея Навального. С таким призывом выступил глава комитета по экономике и энергетике бундестага Клаус Эрнст, его цитирует РИА Новости.

Эрнст добавил, что надеется на скорейшее подключение российской стороны к анализу данных. «Нельзя требовать разъяснений и в то же время скрывать собственные сведения», — считает он.

14 сентября глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что за документальными и медицинскими материалами по делу Навального России следует обращаться в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, что пробы необходимы для возбуждения уголовного дела.

Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске. 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику. Немецкие врачи провели исследование и заявили об отравлении пациента ядом группы «Новичок», однако российские врачи ядов в организме Навального не обнаружили. В сентябре пациент был выведен из искусственной комы.

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