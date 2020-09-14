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В России объяснили нужду в клинических пробах Навального

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Мария Захарова
Мария Захарова
Фото: РИА Новости

В России объяснили нужду в клинических пробах находящегося в немецкой клинике Алексея Навального. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что они необходимы для возбуждения уголовного дела, ее слова приводятся в комментарии на сайте ведомства.

Также пробы необходимы для завершения доследственной проверки, проводимой российскими правоохранителями по фактам заболевания и госпитализации блогера. Захрова отметила, что срок проверки был продлен до 20 сентября.

«Согласно российскому законодательству, она (проверка) является непременным условием для возможного возбуждения уголовного дела, поскольку следов отравления по итогам обследования пациента врачами в Омске 21 и 22 августа обнаружено не было», — сказала она.

Комментарий был дан в связи с заявлением главы МИД ФРГ Хайко Мааса относительно ситуации вокруг блогера. Маас заявил в ходе пресс-конференции в Берлине 14 сентября, что за документальными и медицинскими материалами по делу Навального, в организме которого, по утверждению немецких военных медиков, были обнаружены следы боевого отравляющего вещества, России следует обращаться в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).

По словам Захаровой, Москва рассматривает такую позицию германской стороны как« отговорку, свидетельствующую о ее уклонении от выяснения истины в ситуации с Навальным».

Ранее 14 сентября Генпрокуратура России направила в Германию новый запрос по делу Алексея Навального. Надзорное ведомство высказало просьбу о предоставлении дополнительных объяснений лечащих врачей Навального, информации и копий документов.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине.

2 сентября в правительстве ФРГ заявили, что военные токсикологи выявили в организме Навального следы вещества из группы «Новичок», и призвали российское правительство отреагировать на эти сведения. Российские врачи заявляют, что никаких ядов в анализах пациента не обнаружили. 10 сентября стало известно, что Навальный полностью пришел в себя.

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