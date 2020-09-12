Москва отреагировала на требование Киева удалить приложения российских СМИ, таких как ВГТРК, МИА «Россия сегодня» и НТВ, из App Store. Об этом в субботу, 12 сентября, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает «Интерфакс».

В ведомстве пояснили, что считают решение Службы безопасности Украины (СБУ) проявлением репрессивной политики в отношении российских СМИ. Захарова также призвала Apple «не предпринимать действий, которые фактически могут превратить американскую ИТ-корпорацию в пособника преступлений Киева против свободы слова».

По словам Захаровой, журналисты на Украине работают в условиях ограничений, их жизни и здоровью постоянно угрожают. Им приходится тяжело из-за «диктата органов безопасности в сфере информации, языковой политики и применения законодательства о СМИ», а также из-за «запрета на объективное освещение событий».

Москва надеется, что правозащитные организации отреагируют на нарушение Киевом фундаментальных демократических принципов свободного распространения информации, заявила Захарова.

Ранее стало известно, что НТВ и ВГТРК получили уведомление от Apple, в котором говорится об удалении приложений из онлайн-магазина App Store по требованию СБУ на территории Украины.