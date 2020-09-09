В Госдуме отреагировали на арест Украиной летавших в Крым российских самолетов

Заочный арест 65 российских самолетов, летавших через Крым, — это «кислотное и агрессивное» решение, принятое для того, чтобы насолить соседней стране. Таким образом депутат Госдумы Михаил Шеремет отреагировал на действия украинского суда, сообщает РИА Новости.

«Уже переходит все границы наглость и хамство, которые демонстрируют киевские власти по отношению к России», — подчеркнул он. Также Шеремет уточнил, что наложение заочного ареста никак не повлияет на российское авиасообщение с Крымом.

Депутат также добавил, что украинцам в очередной раз не повезло с властями, и они рано или поздно дадут оценку руководству страны. «Терпение рано или поздно закончится, и с нашей стороны последуют ответные санкции в отношении Украины», — подытожил Шеремет.

9 сентября украинский суд за «нарушение порядка въезда и выезда с оккупированного полуострова» арестовал 65 российских самолетов, летавших в Крым. Расследованием дела занимается Служба безопасности Украины (СБУ).