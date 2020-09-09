На Украине суд арестовал 65 летавших в Крым российских самолетов

На Украине суд арестовал 65 российских самолетов, летавших в Крым. Об этом в среду, 9 сентября, сообщила пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым, входящей в структуру Генпрокуратуры Украины, передает РИА Новости.

Арест был наложен за «нарушение порядка въезда и выезда с оккупированного полуострова». Дело о нарушениях должностными лицами иностранных авиакомпаний правил международных полетов расследует Служба безопасности Украины (СБУ).

В прокуратуре заявили, что с марта 2014 года Украина закрыла воздушное пространство над Крымом. «Несмотря на это, установлено около 40 российских авиакомпаний, осуществляющих регулярные пассажирские авиаперевозки на оккупированный полуостров и нарушавших международные правила полетов и законодательство Украины», — подчеркнули в пресс-службе.

В июне сообщалось, что Украина наложила арест на 18 судов, заходивших в порты Крыма. Решение касалось судов, которые ходят под флагом России, Сирии, Египта, Ливана.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума, в ходе которого большинство местных жителей поддержали это решение. Украина считает территорию оккупированной.