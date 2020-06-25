Украина решила арестовать заходившие в Крым суда

Прокуратура Автономной Республики Крым (подразделение Генпрокуратуры Украины, располагается в Киеве) наложила арест на 18 судов, заходивших в порты Крыма. Об этом в четверг, 25 июня, сообщает «Крым.Реалии».

Ведомство заявило, что заход под иностранным флагом в закрытые морские порты подрывает суверенитет и нарушает законы Украины. «Это влечет за собой уголовную ответственность судовладельцев, операторов и капитанов судов», – отметили в прокуратуре.

Решение касается судов, которые ходят под флагом России, Сирии, Египта, Ливана.

«Прокуратура автономии планирует обратиться к Укрбюро Интерпола для внесения таких судов в базу розыска и направить запросы в иностранные государства о международной правовой помощи с целью выполнения арестов», — добавили в надзорном ведомстве.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума, в ходе которого большинство местных жителей поддержали это решение. Украина считает Крым оккупированным.

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