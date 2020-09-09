Украина назвала условие для возобновления подачи воды в Крым

В украинском министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий назвали условие для возобновления подачи воды в Крым. Об этом пишет «Интерфакс».

Как уточнил заместитель главы ведомства Игорь Яременко, Украина будет готова подавать воду на полуостров после его возвращения в состав страны. По его словам, научные исследования подтверждают, что питьевой воды для населения в Крыму более чем достаточно.

Как считает Яременко, россияне якобы серьезно милитаризировали полуостров, насыщая его оружием, живой силой, строя новые военные мощности на полуострове и подавая воду в первую очередь на эти объекты.

Ранее старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии географического факультета Крымского федерального университета имени Вернадского Геннадий Самохин заявил, что решить проблему с нехваткой воды в Крыму помогут развитие неводоемких производств, рациональное использование воды и создание системы очистки сточных вод. Он призвал рационально использовать имеющиеся ресурсы, что будет возможно благодаря развитию и поддержке «маловодных» производств.

Крым находится в водной блокаде со стороны Украины с 2014 года. Многие водохранилища полуострова обмелели в начале 2020 года, который считается одним из самых засушливых за последние 150 лет.