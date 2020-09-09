Стало известно о продлении европейских санкций против России

Послы стран Евросоюза (ЕС) утвердили продление на полгода санкций против России по Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

После продления ограничительные меры будут действовать до 15 марта 2021 года.

В августе стало известно, что к санкциям ЕС против России присоединились еще шесть стран: Черногория, Албания, члены европейской зоны свободной торговли Норвегия и Исландия, а также Украина и Грузия. ЕС также рассчитывал, что в этом году к ограничительным мерам присоединится и Турция, однако Анкара отказалась.

В июне ЕС официально продлил на полгода — до 31 января 2021 года — действие экономических санкций, связанных с банковским, финансовым и энергетическим секторами России. Было принято продлить запрет европейским компаниям вкладывать инвестиции в Крым и импортировать товары с полуострова до 23 июня 2021 года.

ЕС, США и ряд других стран ввели антироссийские санкции из-за вхождения Крыма в состав России в 2014 году и обострения ситуации на юго-востоке Украины. Экономические ограничения регулярно продлеваются.