Украина призвала ЕС не менять политику в отношении «агрессивной» России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал ЕС не изменять текущую политику в отношении России, пока с ее стороны продолжается «агрессия». Об этом сообщает УНИАН.

«Нет никаких оснований изменять политику в отношении России, и так должно продолжаться до тех пор, пока Россия не изменит свою агрессивную политику в отношении Украины», — сказал Кулеба на встрече со своим польским коллегой Яцеком Чапутовичем.

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По словам украинского министра, санкции против «агрессора» — это фундаментальный принцип. Кулеба выразил надежду, что все государства-члены ЕС будут придерживаться этого подхода.

В июне ЕС официально продлил на полгода, до 31 января 2021-го, действие экономических санкций, связанных с банковским, финансовым и энергетическим секторами России. Было принято продлить запрет европейским компаниям вкладывать инвестиции в Крым и импортировать товары с полуострова до 23 июня 2021 года.

Антироссийские санкции со стороны США, Евросоюза и ряда других стран были введены в связи с вхождением Крыма в состав России в 2014 году и обострением ситуации на юго-востоке Украины. Экономические ограничения, наложенные Брюсселем на Москву, регулярно продлеваются. В последний раз они были пролонгированы на полгода в декабре 2019-го.

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