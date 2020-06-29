Евросоюз продлил санкции против России

Совет ЕС продлил санкции против отдельных секторов экономики России, введенные в 2014 году. Об этом сообщает Associated Press.

В Евросоюзе решили продлить санкции вплоть до 31 января 2021 года. Известно, что альянс принял такое решение после обсуждения хода выполнения минских соглашений. Члены Евросовета проводили его 19 июня.

В «нормандскую четверку» входят Россия, Украина, Франция и Германия. Группа работает над урегулированием конфликта в Донбассе. Последний саммит в «нормандском формате» на высшем уровне прошел в Париже 9 декабря 2019 года. Его участники подписали итоговое коммюнике, которое предполагает дальнейшее выполнение минских соглашений.

Страны Евросоюза, а также США и Украина впервые ввели экономические санкции против Москвы в 2014 году. Это произошло после того, как Крым по итогам референдума вошел в состав России. Присоединение полуострова сочли незаконным, однако Москва эти обвинения отвергает. В 2015 году были введены санкции из-за конфликта в Донбассе.

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