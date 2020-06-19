Продление санкций ЕС по Крыму назвали «очередным раундом антироссийской мессы»

Продление санкций Евросоюза по Крыму — это «очередной раунд антироссийской мессы», заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с РИА Новости.

По его словам, лучшим ответом на такие действия является дальнейшая «эффективная энергичная интеграция» полуострова в состав России. Парламентарий добавил, что Крым никогда не выпадал из общего культурного пространства, при этом для расширения экономических возможностей необходимо и дальше делать все, чтобы страну объединял «прочный каркас экономических интересов, транспортная инфраструктура, хозяйственные связи».

Новиков также добавил, что евроатлантическая солидарность в отношении Москвы продолжает работать, несмотря на разногласия между США и ЕС.

Ранее лидеры стран Евросоюза продлили на полгода экономические санкции против России. Известно, что альянс принял такое решение после обсуждения хода выполнения минских соглашений. Канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что прогресс в Донбассе не позволяет снять санкции против России.

Страны Евросоюза, а также США и Украина впервые ввели экономические санкции против Москвы в 2014 году. Это произошло после того, как Крым по итогам референдума вошел в состав России. Присоединение полуострова сочли незаконным, однако Москва эти обвинения отвергает. В 2015 году были введены санкции из-за конфликта в Донбассе.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



