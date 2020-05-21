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Евросоюз задумал нарушить принципы ради Крыма

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Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»

Евросоюз может нарушить собственные принципы ради Крыма, который считает аннексированной территорией: страны объединения задумали принять участие в видеоконференции по ситуации в регионе, которую организовывает Москва. Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на дипломатические источники в ЕС.

Представители 19 стран-членов намерены участвовать в мероприятии,запланированном на 21 мая.

3 апреля в Европейском парламенте назвали попыткой снять санкции российскую помощь Италии. Как отмечается в письме депутатов руководству Евросоюза, отправка гуманитарной помощи из России в Италию может повлиять на позицию ЕС по санкциям. Авторы текста назвали отправленный груз «плохо применимой гуманитарной помощью».

Страны ЕС, США и Украина ввели ограничения в отношении Москвы в 2014 году из-за присоединения Крыма к России. Затем были введены дополнительные санкции из-за ситуации на востоке Украины.

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