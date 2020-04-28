Меркель посетовала на антироссийские санкции во время коронавируса

Антироссийские санкции неприятны и мешают развиваться в условиях пандемии коронавируса. На это посетовала канцлер Германии Ангела Меркель на 11-й международной конференции «Петерсбергский климатический диалог», прошедшей онлайн, сообщает ТАСС.
«Когда я думаю о санкциях против России, введенных из-за украинского вопроса, то мы работаем над тем, чтобы разрешить политические проблемы, которые являются их причиной», — приводит агентство слова главы немецкого государства.
23 апреля генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов поделился прогнозом по поводу международных отношений: по его мнению, России и Евросоюзу не удастся преодолеть свои разногласия с помощью совместного противодействия эпидемии.
В начале апреля группа депутатов Европарламента направила письмо Еврокомиссии с требованием не допустить отмены санкций против России «под предлогом борьбы с пандемией коронавируса». Как отметил представитель Еврокомиссии Питер Стано, комментируя требования депутатов, руководство ЕС не видит проблем в сохранении санкций против России, поскольку они «не подрывают возможности РФ бороться с коронавирусом». Перед этим в Европейском парламенте назвали попыткой снять санкции российскую помощь Италии.