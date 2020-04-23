Раскрыто влияние пандемии коронавируса на отношения России и Евросоюза

Кризис, связанный с пандемией коронавируса, вероятнее всего, не сможет сблизить позиции России и Евросоюза и повлиять на улучшение их отношений. Сценарий развития их диалога представил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов на сайте «Московского центра Карнеги».

Политолог отмечает, что уже понятно, что и Москва, и Брюссель выйдут из нынешнего кризиса существенно более слабыми по отношению к другим игрокам мировой политики. До этого слабым местом России считалась стагнирующая экономика: ее руководство отказывалось запускать новые механизмы развития вместо получения сырьевой ренты. Слабости Европейского союза заключались в упадке старых партийно-политических систем в его ведущих странах. Кортунов отмечает, что дефицит лидерства раскрыл проблему единства Европы.

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Ситуация усугубилась из-за пандемии коронавируса, где Евросоюз и Россия оказались в числе самых пострадавших. Автор подчеркивает, что в Европе находится глобальный очаг пандемии, а Россия помимо борьбы с COVID-19 вынуждена реагировать на неожиданный и резкий обвал цен на нефть.

Кортунов делает вывод, что на данный момент ничего не говорит о том, что отношения между ЕС и Москвой будут существенно меняться — обе стороны не собираются искать новые подходы. Автор не верит в смягчение санкций (в то же время не исключая новых американских санкций) и обращает внимание на новый виток информационной борьбы.

При этом маленький шанс для сближения Кортунов видит в нежелании Евросоюза и России соглашаться с быстрой перестройкой международных отношений в жесткую биполярную американско-китайскую систему. Этому можно помешать, если использовать традиционные темы для сотрудничества, например, диалог между ЕС и ЕАЭС, развитие технологий 5G и борьбу за сохранение иранской ядерной сделки.

Ранее группа депутатов Европарламента направила письмо Еврокомиссии с требованием не допустить отмены санкции против России «под предлогом борьбы с пандемией коронавируса». Как отметил представитель Еврокомиссии Питер Стано, комментируя требования депутатов, руководство ЕС не видит проблем в сохранении санкций против России, поскольку они «не подрывают возможности РФ бороться с коронавирусом». Перед этим в Европейском парламенте назвали попыткой снять санкции российскую помощь Италии.

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