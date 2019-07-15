«Большую семерку» сочли бесполезной для России

Россия никогда не была полностью интегрирована в международный клуб со странами «Большой семерки», и не будет иметь такой возможности даже при разрешении украинского кризиса. Такое мнение высказал генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов в рабочей тетради «Почему "семерка" не стала "восьмеркой" или тридцать лет отношений Москвы и "группы семи"».

Кортунов в начале своей работы вспомнил историю присоединения России к «Большой семерке» при правлении президента Бориса Ельцина. «Обе стороны стремились проявить максимальную гибкость (..), что в итоге и позволило интегрировать Россию в G7 в исторически сжатый срок». При этом подчеркивается, что долгое время у Запада сохранялись надежды на превращение России в полноценное «западное государство», чего не было в отношении Китая и Индии. Однако полностью Россия не интегрировалась в объединение даже к 2014 году — самые важные проблемы обсуждались без ее участия.

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Отмечается, что время между получением членства и председательством в «Группе восьми» (1997-2006 годы) вполне можно считать «медовым месяцем» в отношениях России с G8. Кульминационным моментом в отношениях автор считает саммит в Санкт-Петербурге в 2006 году. Именно тогда «"Группа восьми" ближе всего подошла к тому, чтобы стать по-настоящему глобальной площадкой для обсуждения новых правил игры в мировой политике и экономике XXI века».

Политолог также рассказывает, что подготовительная работа по проведению сочинского саммита 2014 года началась еще до украинского кризиса и активно продолжалась до середины марта того же года. Однако Кортунов подчеркивает, что данный формат никак не мог предотвратить возникновение конфликта на Украине, даже несмотря на то, что «семерка» «проглядела» его предпосылки. Гендиректор РСМД подчеркивает, что Украина ни разу не становилась темой для серьезных обсуждений на встречах «Большой восьмерки». После 2014 года уже на саммитах G7 эта тема всегда сводилась к вопросу сохранения антироссийских санкций.

Автор делает вывод, что даже в случае окончательного разрешения кризиса на Украине, возвращение России в «Большую семерку» приведет к тем же проблемам, что существовали между Москвой и Западом все предыдущие годы. Формат G8, по мнению Корутнова, скорее уместно было охарактеризовать как саммит «7+1» без полноценной интеграции «в привилегированный западный клуб». К 2019 году G8 уже утратила основные элементы универсализма, которые существовали в XX веке и стала символом «коллективного Запада», считает он.

В июне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Россия сможет вернуться в группу G8, но для этого необходима реализация минских соглашений.

«Большая восьмерка» прекратила свое существование в 2014 году после присоединения Крыма. Тогда лидеры ведущих мировых держав отказались участвовать в саммите G8, который Россия как председатель должна была проводить в Сочи. Вместо этого в Брюсселе был проведен саммит G7 (Франция, Великобритания, США, Германия, Япония, Италия и Канада).

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