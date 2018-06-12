Американский сенатор разглядел живущее в России «советское зло»

Россию не стоит присоединять в G7, поскольку в стране живет «советское зло». С таким заявлением выступил сенатор США из Республиканской партии, член комитета по иностранным делам сената Линдси Грэм. Об этом сообщает ABC.

«Советский Союз, возможно, развалился, но зло, которое он воплощает, живет и в путинской России», — уверен республиканец.

Такое заявление Грэм сделал на фоне высказывания президента США Дональда Трампа перед саммитом G7. Последний говорил о необходимости участия российской стороны в таких переговорах. «Думаю, это было бы хорошо для мира, для России, для США, для всех стран G7 (...) Мы ищем мира во всем мире, а не играем в игры», — говорил он.

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Формат G8 прекратил свое существование в 2014 году после присоединения Крыма к России. Тогда лидеры ведущих мировых держав отказались участвовать в саммите «восьмерки», который Россия как председатель должна была проводить в Сочи. Вместо этого в Брюсселе прошла встреча «семерки» — G7 (Франция, Великобритания, США, Германия, Япония, Италия и Канада).

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