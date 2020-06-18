Евросоюз объявил о продлении «крымских» санкций против России

Евросоюз продлевает антироссийские «крымские» санкции еще на год — до 23 июня 2021 года, говорится на сайте совета ЕС.

«...ЕС все еще не признает нелегальную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией и продолжает осуждать это нарушение международного права», — говорится в тексте сообщения. Там же уточняется, что ограничения касаются импортирования товаров из Крыма, финансовых и туристических инвестиций и некоторых секторов экспорта в этот российский регион.

Ранее о продлении санкций рассказали на Украине: министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба поведал об этом решении в своем Twitter и подчеркнул, что считает полуостров украинской территорией.

Антироссийские санкции со стороны США, Евросоюза и ряда других стран были введены в связи с вхождением Крыма в состав России в 2014 году и обострением ситуации на юго-востоке Украины. Экономические ограничения, наложенные Брюсселем на Москву, регулярно продлеваются. В последний раз они были пролонгированы на полгода в декабре 2019-го.

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