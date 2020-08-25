Шесть стран присоединились к санкциям ЕС против России из-за Крыма

Шесть стран присоединились к санкциям Евросоюза (ЕС) против России из-за Крыма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление внешнеполитической службы ЕС.

Страны-партнеры ЕС подтвердили свое присоединение к решению Совета ЕС о продлении на год санкций в отношении России.

«Страны-кандидаты [на вступление в ЕС] Черногория и Албания, члены европейской зоны свободной торговли Норвегия и Исландия, а также Украина и Грузия объявили о присоединении к решению Совета ЕС от 18 июня 2020 года, согласно которому Совет ЕС принял решение продлить санкции до 23 июня 2021 года», — говорится в заявлении.

Все эти страны согласились с европейским санкционным режимом против России с момента его формирования в 2014 году. С тех пор они присоединяются к санкциям против России по Крыму каждый год. В этом году ЕС рассчитывал на присоединение Турции, однак Анкара отказалась.

В июне ЕС официально продлил санкции на полгода, до 31 января 2021-го, действие экономических санкций, связанных с банковским, финансовым и энергетическим секторами России. Было принято продлить запрет европейским компаниям вкладывать инвестиции в Крым и импортировать товары с полуострова до 23 июня 2021 года.

Антироссийские санкции со стороны США, Евросоюза и ряда других стран были введены в связи с вхождением Крыма в состав России в 2014 году и обострением ситуации на юго-востоке Украины. Экономические ограничения, наложенные Брюсселем на Москву, регулярно продлеваются. Так, они были пролонгированы на полгода в декабре 2019-го.