Россия раскритиковала продление Евросоюзом санкций из-за Украины

Желание Евросоюза ввести санкции против России из-за ситуации на Украине лишает объединение перспектив сотрудничества. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, ее цитирует ТАСС.
По мнению дипломата, такой поступок вписывается в деструктивную линию Брюсселя на поддержание обвинительной риторики в адрес Москвы. В частности, Захарова раскритиковала продление Евросоюзом ограничительных мер против России, о котором стало известно 10 сентября. Меры будут действовать еще как минимум полгода, до 15 марта 2021 года.
Санкции коснутся «лиц и организаций, которые продолжают подрывать или угрожать территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». Так, они предусматривают ограничения на поездки и заморозку активов в Евросоюзе.
ЕС, США и ряд других стран ввели антироссийские санкции из-за вхождения Крыма в состав России в 2014 году и обострения ситуации на юго-востоке Украины. Экономические ограничения регулярно продлеваются.