Россия раскритиковала продление Евросоюзом санкций из-за Украины

Желание Евросоюза ввести санкции против России из-за ситуации на Украине лишает объединение перспектив сотрудничества. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, ее цитирует ТАСС.

Мы воспринимаем данный шаг как очередную упущенную возможность выйти из того тупика, в который ЕС загнал сам себя, увязав перспективы отношений с нашей страной с ситуацией на Украине Мария Захарова официальный представитель МИД России

По мнению дипломата, такой поступок вписывается в деструктивную линию Брюсселя на поддержание обвинительной риторики в адрес Москвы. В частности, Захарова раскритиковала продление Евросоюзом ограничительных мер против России, о котором стало известно 10 сентября. Меры будут действовать еще как минимум полгода, до 15 марта 2021 года.

Санкции коснутся «лиц и организаций, которые продолжают подрывать или угрожать территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». Так, они предусматривают ограничения на поездки и заморозку активов в Евросоюзе.

ЕС, США и ряд других стран ввели антироссийские санкции из-за вхождения Крыма в состав России в 2014 году и обострения ситуации на юго-востоке Украины. Экономические ограничения регулярно продлеваются.

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