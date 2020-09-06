Литва заявила о подрыве доверия к ЕС из-за Белоруссии

Евросоюз подрывает доверие к себе из-за реакции на события в Белоруссии, заявил в интервью Financial Times министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

Дипломат отметил, что члены ЕС должны сообща оказывать «содержательную и ощутимую» поддержку демократическим движениям в Белоруссии, чтобы население страны «не чувствовало себя покинутым».

Содействие, по словам Линкявичюса, должно заключаться в оказании «конкретной помощи» и в противодействии влиянию России на внутреннюю политику Белоруссии. Также Минску следует дать понять, что, если он проведет необходимые реформы, сможет рассчитывать на более тесное сотрудничество со странами ЕС.

Помимо этого, Линкявичюс высказался за введение дополнительных санкций в отношении России, добавив, что сейчас Евросоюз «понимает Москву гораздо лучше, нежели 10 лет назад».

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным данным, победу на них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший более 80 процентов голосов. С итогами не согласились лидеры оппозиции, настаивающие на победе своего кандидата Светланы Тихановской. С середины августа во многих городах страны продолжаются акции протеста.