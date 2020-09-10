В Госдуме назвали ущербной политику Киева в отношении России

Антироссийская политика украинских властей выглядит ущербной и делает «слугами Запада» президента Украины Владимира Зеленского и его партию «Слуга народа». Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

«Это будет по-честному и куда правдивее отражать реалии, в которых мы находимся», — сказал парламентарий.

Он назвал действия соседнего государства неадекватными и упрекнул Киев в неспособности вести самостоятельную политику. Шеремет посоветовал Украине переосмыслить выбранный прозападный курс, который принес стране только разорение и обнищание ее народа.

9 сентября было утверждено продление на полгода санкций Евросоюза против России из-за ситуации на Украине. Ограничения коснутся некоторых россиян и российских компаний.

В августе к антироссийским санкциям ЕС присоединились Черногория, Албания, Украина, Грузия, а также члены европейской зоны свободной торговли Норвегия и Исландия. В Евросоюзе рассчитывали, что к ограничительным мерам вскоре присоединится Турция, но получили отказ от Анкары.

ЕС, США и несколько других стран ввели санкции против России из-за вхождения Крыма в ее состав в 2014 году и обострения ситуации на Донбассе. Экономические ограничения регулярно продлеваются. Так, в июне были пролонгированы на полгода экономические ограничения в отношении банковского, финансового и энергетического секторов России.