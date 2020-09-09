Украина пообещала жестко реагировать на злоупотребление открытостью ее границ

Власти Украины пообещали жестко реагировать на попытки злоупотребления открытостью ее границ со стороны белорусских или российских спецслужб. Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, передает «Интерфакс — Украина».

Он прокомментировал приезд на Украину белорусских оппозиционеров Антона Родненкова и Ивана Кравцова и задержание Марии Колесниковой.

«У нас есть серьезные причины считать, что эти люди не въехали в Украину добровольно, дипломатично выражаясь, — сказал Кулеба. — Несмотря на то, что граница Украины свободна и открыта для граждан Беларуси, мы будем жестко реагировать на любые попытки злоупотребления открытостью Украины белорусскими или российскими специальными службами».

Он подчеркнул, что украинцы должны «протянуть руку помощи народу Беларуси», поэтому въезд им не ограничили. «Мы считаем, что сейчас более важно поддержать народ Беларуси, тех, кто покидает страну в связи с репрессиями, нарушениям прав человека», — сказал Кулеба.

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7 сентября в центре Минска неизвестные посадили Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении. Вместе с ней пропали Родненков и Кравцов. 8 сентября Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что оппозиционеры пытались бежать на Украину. Колесникову задержали, причем ее «вытолкнули» из машины собственные соратники. Кравцов и Родненков были задержаны на украинской стороне, утверждают власти.

В Киеве заявили, что не задерживали оппозиционеров, они были насильственно выдворены из Белоруссии, а Колесникова порвала свой паспорт, чтобы избежать выдворения.

Ранее Кулеба сообщил, что Украина готова к жестким шагам в отношении Белоруссии, если Минск будет продолжать недружественные действия. Белорусский президент обвинял Киев в организации массовых протестов в республике.