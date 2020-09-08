Украина опровергла сообщения Белоруссии о задержании соратников Колесниковой

Госпогранкомитет Украины опроверг сообщения белорусской стороны о том, что соратники лидера оппозиции Марии Колесниковой были задержаны при попытке прорыва через границу двух стран. Об этом сообщается на сайте украинского ведомства.

В сообщении говорится, что члены Координационного совета оппозиции Белоруссии Антон Родненков и Иван Кравцов успешно проследовали на территорию Украины. Их длительное нахождение в пункте пропуска объяснялось не задержанием, а «прохождением необходимых мер пограничного контроля в соответствии с законодательством».

Колесникова на погранпункт не прибывала. Ранее глава МВД Украины Антон Геращенко рассказал, что лидер белорусской оппозиции порвала свой паспорт, чтобы избежать насильной депортации с территории своей страны вместе с Родненковым и Кравцовым. Он назвал ее смелой женщиной. По его словам, власти Белоруссии пытались инсценировать добровольное бегство оппозиционеров, чтобы скомпрометировать протестное движение.

По официальной версии Белоруссии, Колесникова вместе с соратниками пыталась бежать из страны. Им пришлось прорываться через границу с Украиной, и до пересечения пунктов контроля Родненков и Кравцов, увидев дополнительный наряд пограничников, вытолкнули ее из машины, в результате чего она была задержана. Их самих позже также задержали.

Оппозиция уже назвала произошедшее провокацией со стороны властей. Колесникова была похищена днем ранее в центре Минска, неизвестные посадили ее в фургон с надписью «Связь» и увезли.

Протесты в Белоруссии продолжаются пятую неделю подряд, люди требуют отставки действующего руководства страны, проведения новых выборов президента, освобождения всех, кто был задержан за участие в митингах против власти, а также наказания для силовиков, жестко разгонявших первые протесты и пытавших заключенных. Действующий президент Лукашенко считает, что протест проплачен и организован Западом, а люди сами бросались на ОМОН. Требования протестующих отстаивает Координационный совет оппозиции. На прошлой неделе одна из его руководителей Мария Колесникова и члены штаба экс-банкира Виктора Бабарико объявили также о создании политической партии «Вместе».