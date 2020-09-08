Колесникову задержали на границе с Украиной

Лидера белорусской оппозиции Марию Колесникову задержали при попытке незаконного пересечения границы с Украиной. Двое других членов Координационного совета — Антон Родненков и Иван Кравцов — «сбежали», сообщает в своем Telegram-канале БЕЛТА.

В Государственной пограничной службе подтвердили, что в районе 4:00 утра оппозиционеры прошли в установленном порядке оформление в пункте пропуска «Александровка». По официальной версии, после успешного прохождения пограничного и таможенного контроля, автомобиль с целью осмотра попытался остановить дополнительный наряд пограничников, оппозиционеры проехали мимо.

«Завидев этот пограничный наряд, транспортное средство, на котором следовала эта группа, резко ускорилась и создала угрозу жизни военнослужащему», — сообщил о попытке наезда на пограничника официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.

Он добавил, что в этот момент Колесникову вытолкнули из автомобиля ее соратники. Вскоре, по данным властей, они бежали на Украину, Колесникова была задержана. В настоящее время правоохранители проводят расследование.

Журналисты государственных СМИ назвали при этом пересечение границы «прорывом» и «попыткой побега». В выпуске утренних новостей на телеканале «Беларусь 1» было показано видеообращение Кравцова, которое якобы обнаружили на мобильном телефоне одного из покинувших страну. На видео оппозиционер говорит, что принял решение покинуть территорию Белоруссии и сейчас вместе с Колесниковой будет пересекать границу.

Украина заявила о насильственном выдворении оппозиционеров

В Государственной пограничной службе Украины подтвердили, что Родненков и Кравцов оказались на контрольно-пропускном пункте в Киевской области и начали проходить процедуры для въезда в страну. Вскоре оппозиционеров задержали в рамках взаимодействия между двумя государствами.

В МВД Украины вместе с тем считают, что членов Координационного совета насильно выдворили за пределы Белоруссии. По информации источников издания «Интерфакс-Украина», Колесникова порвала свой паспорт, чтобы ее не пустили на территорию сопредельного государства.

Колесникову не удалось выдворить из Белоруссии, потому что эта смелая женщина предприняла действия по предотвращению ее перемещения через границу заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко

Оппозиция считает «побег» Колесниковой провокацией

Соратники оппозиционных политиков считают случившееся провокацией. Член президиума Координационного совета юрист Максим Знак заявил, что Колесникова не планировала покидать страну ни под каким предлогом. Он заверил, что у политика была «четкая позиция, что ни при каких раскладах она не уедет из страны, только насильно».

На границе они оказались после задержания. Вероятно, их доставили туда из СИЗО. Такая провокация, в рамках которой Колесникову и задержали собеседник агентства «Интерфакс» в белорусской оппозиции

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская потребовала освободить Колесникову. По ее мнению, похищения людей говорят о слабости и неадекватности действующего главы государства Александра Лукашенко. «Задача координационного совета — быть платформой для переговоров. Другого решения нет, и Лукашенко должен это осознать. Нельзя держать народ в заложниках», — цитирует слова политика Telegram-канал «Пул первой».

7 сентября сообщалось, что возле Национального художественного музея в центре Минска неизвестные посадили Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении. Родненков и Кравцов после этого тоже перестали выходить на связь.

Ранее о факту создания Координационного совета правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело о попытке захвата власти. Колесникова и другие лидеры протеста неоднократно подчеркивали, что эти обвинения неправомерны, поскольку объединение является гражданской платформой для диалога власти и общества и не имеет политической цели или программы. Членов президиума совета неоднократно задерживали и вызывали на допросы. Некоторые из лидеров оппозиции после этого покинули Белоруссию.