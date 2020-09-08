Координационный совет оценил попытку «бегства» Колесниковой

Координационному совету белорусской оппозиции до сих пор ничего не известно и местонахождении членов президиума Марии Колесниковой, Антона Родненкова и Ивана Кравцова. Об этом говорится в сообщении, опубликованном советом в своем Telegram-канале.

Там оценили информацию о попытке «бегства» Колесниковой и подтвердили тот факт, что политик не собиралась добровольно покидать территорию Белоруссии.

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Ранее 8 сентября Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что Родненков и Кравцов пересекли границу с Украиной и покинули страну. Колесникова, по официальной версии, также пыталась незаконно покинуть территорию страны, но была вытолкнута соратниками из автомобиля и задержана. Журналисты государственных СМИ назвали пересечение границы «прорывом» и «попыткой побега». Оппозиционеры не стали останавливаться при виде дополнительного пограничного наряда. В настоящее время правоохранители проводят расследование.

Соратники оппозиционных политиков считают случившееся провокацией властей.

7 сентября сообщалось, что в центре Минска неизвестные посадили Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении. Родненков и Кравцов после этого тоже перестали выходить на связь.