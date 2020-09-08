Стали известны подробности «бегства» Колесниковой

Стала известна официальная версия «бегства» белорусских оппозиционеров Марии Колесниковой, Антона Родненкова и Ивана Кравцова за рубеж. Об этом сообщает РБК в своем Telegram-канале со ссылкой на Государственный пограничный комитет Белоруссии.

В ведомстве подтвердили, что ранним утром оппозиционеры прошли в установленном порядке оформление на границе с Украиной.

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«У нас есть особенности, связанные с прохождением границы — между пунктом пропуска и государственной границей есть населенный пункт, расстояние составляет шесть километров, и в связи с этим у нас действуют наряды усиления для контроля за обстановкой. Завидев этот пограничный наряд, транспортное средство, на котором следовала эта группа, резко ускорилась и создала угрозу жизни военнослужащему», — прокомментировали ситуацию в Госпогранкомитете.

Там добавили, что в этот момент Колесникова покинула автомобиль. В ведомстве считают, что политика «вытолкнули из транспортного средства» соратники. «Родненков и Кравцов пересекли линию государственной границы и попали на территорию Украины, Колесникову задержали. В настоящий момент она задержана, ведется разбирательство», — сообщил официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.

Ранее 8 сентября стало известно, что Родненков и Кравцов пересекли границу с Украиной и покинули страну. Новостное агентство БЕЛТА рассказало, что Колесникова пыталась незаконно покинуть территорию страны, но была задержана. В выпуске новостей на телеканале «Беларусь 1» пересечение границы назвали «прорывом» и «попыткой побега». В оппозиции случившееся считают провокацией.

7 сентября сообщалось, что в центре Минска неизвестные посадили Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении. Родненков и Кравцов после этого тоже перестали выходить на связь.