Белорусские оппозиционеры задержаны на территории Украины

Члены Координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов задержаны на территории Украины. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Государственный погранкомитет (ГПК) Белоруссии.

По информации белорусских пограничников, они задержаны украинской стороной в рамках взаимодействия между двумя государствами. Планирует ли Украина передать их Белоруссии, неизвестно.

Ранее Украина подтвердила, что Родненков и Кравцов прибыли на контрольно-пропускной пункт на границе. Марии Колесниковой с ними не было.

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8 сентября Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что Родненков и Кравцов пересекли границу с Украиной и покинули страну. Колесникова, по официальной версии, также пыталась незаконно покинуть территорию страны, но была вытолкнута соратниками из автомобиля и задержана. Журналисты государственных СМИ назвали пересечение границы «прорывом» и «попыткой побега». Оппозиционеры не стали останавливаться при виде дополнительного пограничного наряда. В настоящее время правоохранители проводят расследование.

7 сентября сообщалось, что в центре Минска неизвестные посадили Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении. Родненков и Кравцов после этого тоже перестали выходить на связь.

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